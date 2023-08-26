Жители Ялты пожаловались Путину на «Газпром» из-за угрозы сноса жилья «Осторожно, новости»: ялтинцы пожаловались на «Газпром» из-за угрозы сноса жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 400 семей могут остаться без жилья из-за угрозы сноса комплекса апартаментов «Парковое» вблизи Ялты, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Сами жильцы, как утверждается, возлагают ответственность за происходящее на «Газпром», который, прежде завладел соседними земельными участками. В связи с этим граждане обратились к президенту России Владимиру Путину.

В своем обращении местные жители отметили, что «Газпром» установил контроль над компанией-застройщиком «Грантор» через ряд посредников. После этого представители «Грантор» стали требовать признания собственных построек незаконными.

Через ряд опосредованных структур «Грантором» стала владеть группа «Газпром». Сразу после этого фирма «Грантор», которая фигурировала в деле как ответчик, стала на сторону обвинения и стала настаивать на признании зданий пансионата незаконными строениями, — рассказали жильцы.

По их словам, часть зданий уже была снесена, причем собственникам даже не дали времени на подачу апелляции в суд или на устранение нарушений. Подобное авторы обращение называют нарушением принципа неприкосновенности частной собственности.

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