Жители Воронежской области останутся без салютов в новогодние праздники Власти Воронежской области запретили запускать салюты в новогодние праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Воронежской области приняли решение запретить использование пиротехники в предстоящие новогодние и рождественские праздники, соответствующая информация появилась на сайте правительства региона. Губернатор Александр Гусев выразил надежду на то, что местные жители с пониманием отнесутся к ограничениям.

Отмечается, что с такой инициативой к участникам заседания оперативного штаба обратился замначальника ГУ МВД по области Владимир Котов. По его словам, данная мера позволит обеспечить безопасность граждан. Под запрет подпали салюты, фейерверки и петарды, эти пиротехнические изделия нельзя запускать в местах массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях.

Ранее власти Курской области приняли решение о запрете на использование пиротехнических изделий до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность жителей. Глава региона Роман Старовойт напомнил, что в области по-прежнему действует «желтый» уровень террористической опасности.

Тем временем в Крыму отменили все массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники. В некоторых частях региона также действует «желтый» уровень террористической опасности. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что для властей является приоритетом безопасность жителей.