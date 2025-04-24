Жители Вологодской области начали скупать алкоголь в соседних регионах

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Некоторые жители Вологодской области начали покупать алкоголь в соседних регионах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов рынка. По их информации, часть потребителей вовсе перешла на нелегальные отрасли. Специалисты предположили, что одной из причин такой тенденции стало ограничение времени продажи алкогольсодержащей продукции: в будни — с 12:00 до 14:00, а в выходные — с 08:00 до 23:00.

По данным аналитиков, в марте 2025 года розничные продажи алкоголя крепостью более 9%, без учета сидра, пуаре и медовухи, в регионе сократились на 27,2%, составив 153,5 тысячи декалитров. При этом для соседних с Вологодской областью регионов характерно менее выраженное сокращение розничных продаж. Так, в Ленобласти продажи крепкого алкоголя в марте снизились на 15,2%, а в Архангельской — на 16,8%. В то же время эксперты не исключили изменение общей тенденции к снижению потребления алкоголя в России.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области и Забайкальском крае местные власти ограничили продажу алкогольсодержащей продукции. В обоих регионах вводятся ограничения на реализацию спиртного в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах. Так, запрещается продавать в розлив и навынос пиво, пивные напитки, сидр, пунш и медовуху.

До этого глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что введенные в Вологодской области почти полные ограничения на продажу алкоголя привели к снижению смертности в регионе. По его словам, это напрямую связано с улучшением демографических показателей в субъекте.