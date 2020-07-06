Жители Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

https://static.news.ru/photo/ca17dba2-c020-11ea-876a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yohei Osada/Global Look Press

В Волгограде подвели итоги опроса о часовом поясе региона. Согласно имеющимся данным, за возвращение к московскому времени проголосовали свыше 65% участников, против — 33,9%, сообщил депутат облдумы Сергей Булгаков.

Теперь парламентариям региона предстоит рассмотреть проект постановления о результатах опроса, а парламентскому комитету по государственному строительству будет поручено подготовить предложения по дальнейшим шагам в этом направлении, передаёт «Интерфакс».

Явка на голосование «О выявлении мнения населения Волгоградской области по вопросу об исчислении времени» составила 74%, в его ходе грубых нарушений не было выявлено. 65% избирателей — почти 900 тысяч человек. Опрос в регионе совместили со всеобщим голосованием по поправкам в Конституцию РФ и провели 1 июля.

18 марта 2018 года на референдуме о переходе Волгоградской области из второй часовой зоны (московское время, UTC+3) в третью (московское время плюс один час, UTC+4) большинство волгоградцев (58,82%) проголосовали за смену часового пояса, явка составила 66,38%. Отмечается, что вопрос смены часовых поясов часто поднимается жителями региона в их обращениях к парламентариям. Регион перешёл в третий часовой пояс 28 октября 2018 года согласно подписанному российским президентом Владимиром Путиным федеральному закону.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Ненецкого автономного округа (НАО) отказываются от слияния с Архангельской областью ввиду того, что жители региона крайне чувствительно воспринимают эту инициативу, заявил врио губернатора НАО Юрий Бездудный.