Жители Владивостока засняли ледяные облака над Японским морем

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Во Владивостоке из-за резкого понижения температуры над Японским морем образовался густой пар, кадрами с места явления поделилась депутат городской Думы Надежда Телелюева в своем Telegram-канале. На видео видно, как испаряющиеся волны создают «ледяные облака».

Стоит отметить, что еще 19 января температура воздуха во Владивостоке была минус один градус, в то время как 22 января она упала до отметки в минус 20 градусов.

Ранее жители Мурманской области сняли на видео мощную вспышку северного сияния в регионе, которое также называют авророй. На записи видно, как через все небо протянулись светящиеся полосы зелено-бордового цвета. Также на кадрах можно заметить, что полюбоваться природным явлением приехали туристы, и даже проезжающие автомобили специально останавливаются, чтобы снять природное явление на видео.

До этого «Атомфлот» опубликовал кадры северного сияния над островом Белый в Карском море. Природное явление было замечено во время проводки теплохода «Сабетта» атомным ледоколом «Вайгач». На фото видно темное небо с переливающимся зеленым оттенком.