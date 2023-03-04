Жители Владивостока наткнулись на боеприпас во дворе жилого дома

Жители Владивостока обнаружили во дворе жилого дома на проспекте Красного знамени боеснаряд. Прибывшие на место полицейские и саперы проверили боеприпас на предмет взрывоопасности, после чего утилизировали его, сообщили РИА Новости в управлении МВД России по Приморскому краю. В ведомстве уточнили, что снаряд не представлял опасности для местных жителей.

Поступило сообщение о том, что в районе проспекта Красного Знамени обнаружен цилиндрический предмет в состоянии сильной коррозии. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты-взрывотехники, — рассказал собеседник агентства.

Пресс-служба мэрии Владивостока в разговоре с РИА Новости также подтвердила, что боеприпас забрали саперы морской пехоты с целью утилизировать его.

В прошлом году в Забайкальском крае дети обнаружили снаряд противотанковой гранаты. По словам одного из очевидцев, боеприпас нашли в поселке Новотроицк Балейского района в одном из местных заброшенных домов. Некоторое время дети играли с ним, пока об этом не узнали взрослые и не доложили в полицию. Правоохранители забрали снаряд, и лишь после экспертизы выяснилось, что опасности для детей он не представлял, поскольку это был всего лишь муляж.