Жители Тулы услышали громкие звуки взрывов

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Звуки взрывов прогремели над Тулой, сообщает Telegram-канал «Новости Тула и Область». Местные жители сообщают, что хлопки раздались в Центральном и Привокзальном районах. Также некоторые из комментаторов рассказали, что в квартирах затряслись окна.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало. По данным местных СМИ, источником грохота мог быть самолет, который преодолел звуковой барьер.

Ранее в Москве на крыше автобуса взорвался газовый баллон. Инцидент произошел в Дмитровском районе рядом с остановкой в Ижорском проезде, на место прибыли сотрудники скорой помощи.

До этого в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля перехватили 11 украинских беспилотников. По четыре БПЛА сбито над территориями Брянской и Белгородской областей. Еще три летательных аппарата российскими силами ПВО поражены над территорией Республики Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Также Гладков рассказал, что семь мирных жителей, включая ребенка, пострадали из-за атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. Еще двое были ранены в результате нападения украинских дронов на город Шебекино: женщина получила осколочные ранения кистей рук, у мужчины — осколочные ранения ног, грудной клетки и головы.