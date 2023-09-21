Жители Тулы сообщили о взрывах в городе Mash: в Туле прозвучали взрывы, в части города пропал свет

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Туле прогремело несколько взрывов, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей. Также сообщается о том, что в части города после этого пропало электричество.

По информации подписчиков канала, два или три взрыва были слышны в Пролетарском районе города. Причины произошедшего уточняются. Министерство обороны России не комментировало информацию.

В единой дежурной диспетчерской службе города сообщили об аварийной ситуации. На место происшествия для устранения проблемы направлена аварийная бригада.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 21 сентября недалеко от военного городка в Воронежской области был сбит беспилотник. По информации канала, обломки дрона упали в безлюдной местности в районе Яменского сельского поселения в Рамонском районе, к северу от Воронежа. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

17 сентября стало известно, что беспилотник с поражающими элементами атаковал Редкинский химзавод в Конаковском районе Тверской области. По данным СМИ, дрон был сбит силами ПВО. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Также сообщалось о перехвате ВКС России украинского беспилотника в Калужской области. Дрон двигался в направлении стратегического аэродрома Шайковка. В Министерстве обороны РФ эти сведения не комментировали.