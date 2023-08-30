Жители Тулы сообщили о вспышках в районе «Чермета»

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Жители Тулы рассказали о вспышках в районе предприятия «Тулачермет», сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». По данным канала, при этом в столичных аэропортах Внуково и Домодедово введен режим «Ковер».

В Тульской области также ввели ограничения полетов, как и Калужской областей, а также в Рязани.

Утром 29 августа средствами ПВО были уничтожены два беспилотника над территорией Тульской области, сообщили ранее в Министерстве обороны России. Уточняется, что украинская армия использовала дроны самолетного типа. Громкие хлопки были слышны в промежутке между тремя и пятью часами утра. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не было.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что над Брянском сбили три беспилотных летающих аппарата самолетного типа. По его словам, обошлось без пострадавших.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ночь на 30 августа украинская армия пытались атаковать объекты России с помощью беспилотников. Ведомство уточнило, что дроны были самолетного типа. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области, отметили в военном ведомстве.