Жители трех районов Кургана оказались в опасности В Кургане эвакуируют жителей районов Малое Чаусово, Восточный и Вороновка

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Жителей трех микрорайонов Кургана предупредили об угрозе подтопления и призвали эвакуироваться, сообщила городская администрация. Так, в опасной зоне оказались Малое Чаусово, Восточный, Вороновка.

Вниманию жителей микрорайонов Малое Чаусово, Восточный, Вороновка. Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Собирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону, — сказали в администрации.

Также стало известно, что аэропорт в Кургане и прилегающий жилой сектор защитили от паводков дамбой. Сооружение растянулось на несколько километров. В авиагавани уточнили, что курганский аэропорт расположен на расстоянии менее одного километра от реки Тобол, поэтому может оказаться в зоне подтопления. Однако возведенная дамба должна защитить объект. Пресс-служба добавила, что в настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы осуществляются по расписанию.

Ранее гидролог Михаил Болгов сообщил, что в Западной Сибири, на Урале и в Северном Казахстане ожидается экстремальное половодье. По его словам, эти территории еще не были затронуты паводками. Гидролог отметил, что на территории этих регионов скопилось очень много снега зимой, а при его интенсивном таянии половодье будет большим и с последствиями. Сибирь тоже традиционно входит в зону риска, поскольку там главные реки текут с юга на север, что может усилить паводки.