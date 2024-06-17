Жители Тольятти нашли способ починить фонтаны на набережной Тольяттинцы призвали врио главы области приезжать чаще ради рабочих фонтанов

Жители Тольятти в Самарской области попросили врио главы региона Вячеслава Федорищева приезжать в город ежедневно, написал в Telegram-канале депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Таким образом горожане рассчитывают добиться ремонта фонтанов на набережной.

Тольяттинцы попросили ВРИО губернатора Самарской области приезжать к ним каждый день, чтобы на набережной заработали фонтаны, — говорится в сообщении.

По словам Хинштейна, Федорищев отчитал самарских чиновников за «потемкинские деревни» и наведение порядка только накануне приезда руководителя. Он назвал это безобразием, предательством и дискредитацией. Врио губернатора предупредил о строжайшем наказании за такую работу.

Мы чего хотим добиться такими действиями? Дискредитировать работу, которая ведется в муниципалитете или в правительстве? Меня подставить? Не получится — я с людьми общаюсь, мне люди все говорят, — привел депутат слова Федорищева.

Ранее журналистка Ксения Собчак рассказала, что жители Ростовской области начали массово жаловаться на главу региона Василия Голубева после захвата заложников в СИЗО. Они утверждают, что из Telegram-канала губернатора удаляются сообщения на эту тему, некоторых пользователей блокируют.