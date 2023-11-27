Жители Адлера взялись за швабру для борьбы со стихией Жители Адлера отгоняли шваброй сочившуюся в здание воду из-за цунами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появились видеокадры, как жители курортного Адлера с помощью швабры отгоняют воду, которая просачивается в помещение через дверную щель. На видео, которое опубликовал Telegram-канал SHOT, видно, как поток воды, вызванный обрушившимся на город цунами, проходит вдоль городских улиц и затапливает дома.

Ранее сообщалось, что мощный шторм в Адлере начал перерастать в цунами. Местные жители снимали на камеры смартфонов затопленные улицы на видео. На кадрах видны потоки воды, хлынувшие на улицы Адлера после шторма. Порывистый ветер сносил деревья и автомобили. В Сочи ветер повалил около 70 деревьев, в городе повреждены железнодорожные пути, продолжает действовать штормовое предупреждение.

В Краснодарском крае в результате непогоды задержалось около 50 поездов, в том числе состав, следующий из Симферополя в Адлер. Из-за шторма на одном из участков ж/д обрушился грунт. Из-за ветра на пути упали деревья, в том числе в районе станции Лазаревская, также произошло отключение электричества, к ликвидации последствий стихии привлекли около 150 железнодорожников.

В Крыму же после шторма один человек пропал без вести. По данным местных властей, из-за непогоды погиб житель села под Судаком, вышедший посмотреть на волны во время ветра. Советник главы республики Сергея Аксенова Олег Крючков назвал масштабы разрушений небывалыми.