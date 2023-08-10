Жители Ступино лишились холодной воды на два дня из-за повторной аварии

Фото: Администрация г.о. Ступино

Жители подмосковного Ступино на два дня остались без воды из-за аварии, случившейся сразу после предыдущей аварии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, вода пропала 9 августа из-за прорыва на местном водопроводе. При устранении аварии случилась новая — на резервной скважине сгорел глубинный насос.

Глава городского округа Сергей Мужальских подчеркнул, что аварийные бригады оперативно приступили к устранению последствий выхода глубинного насоса из строя. В Ступино был организован подвоз воды, однако горожане жалуются, что ее можно набрать лишь в дневные часы, когда многие из них находятся на работе.

Позднее власти города сообщили о завершении аварийных работ. По словам главы округа, в настоящее время специалисты промывают систему водоснабжения, на станции второго водоподъема параметры будут подниматься постепенно. Такая мера необходима для избежания гидравлического удара и выхода на нормативный режим водоснабжения.

Заместитель главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева ранее объяснила, кому нужно жаловаться в случае отключения воды. По ее словам, жалобы принимаются в органах местного самоуправления, а также в прокуратуре. При этом Разворотнева подчеркнула, что компании, предоставляющие услуги, обязаны произвести перерасчет в случае отключения горячей или холодной воды.