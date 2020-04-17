Жители столицы в самоизоляции готовят сами, а не заказывают еду

https://static.news.ru/photo/b18cb5d2-80d1-11ea-8a60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Москвичи в период ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом предпочитают готовить сами, а не заказывают доставку из кафе и ресторанов. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Судя по данным продуктовых онлайн-магазинов и ресторанов, предоставляющих услуги доставки, спрос с готовой еды сместился на фреш-категорию. Активнее, чем прежде, стали приобретать мясную и молочную продукцию, овощи, фрукты. Можно сделать вывод, что сейчас москвичи предпочитают готовить самостоятельно, не прибегая к услугам доставки, — приводит слова Немерюка РИА Новости.

На сегодняшний день в России зафиксировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заразившихся в стране увеличилось на 4070 человек. Выздороветь удалось 2590 пациентам. Жертвами COVID-19 стали 273 человека. В Москве — 18 105 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболевших стало больше на 1959. 1517 выздоровели, 127 человек не смогли победить болезнь.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров РФ рассмотреть до 15 мая возможность развития и поддержки онлайн-сервисов по доставке еды.