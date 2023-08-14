В Сочи нашли гранату на дне реки Жители Сочи нашли на дне реки гранату Ф-1 времен ВОВ

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Граната Ф-1

Жители города-курорта Сочи обнаружили гранату на дне реки, сообщается в Telegram-канале управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Взрывотехники вывезли находку в безопасное место и уничтожили.

Инцидент произошел накануне вечером. Похожий на боеприпас предмет был найден в устье реки Сочи. Прибывшие на место специалисты ОМОН «Зверобой-Юг» опознали в нем гранату Ф-1 времен великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы был найден снаряд времен ВОВ. Боеприпас обнаружили рабочие в ходе строительства станции метро «Зил».

До этого крупный арсенал взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны нашли у берегов Новороссийска. Для подводных работ МЧС пришлось привлечь водолазов. В ходе операции спасатели обезвредили 122 боеприпаса, обнаруженные в море возле городского пляжа. Сотрудники МЧС в итоге разрядили немецкую авиационную бомбу SC-50, советские авиационные бомбы ФАБ-100 и ФАБ-50, а также артиллерийские снаряды калибра 100 и 150 мм и семь ручных гранат.

в Ростовской области местный житель выловил из реки гранату. Инцидент произошел во время рыбалки в районе Коллонтаевского моста через реку Азовку. О находке он сообщил в экстренные службы. Боеприпас отправили на экспертизу.