Жители сибирского села пожалуются Путину на вырубку леса ради дома культуры

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Жители села Толмачево в Новосибирской области создали инициативную группу по противодействию строительству дома культуры в единственной зеленой зоне. Они намерены пожаловаться на стройку президенту России Владимиру Путину, сообщает «Сиб.фм». Люди заявляют, что местные власти игнорируют их просьбы остановить вырубку леса.

Все началось с того, что в начале лета нам отсыпали дорогу, мы сильно обрадовались этому вниманию, но тут кто-то приближенный к администрации Толмачево, владеющий информацией, скидывает нам фотографию проекта и сообщил, что там будут строить ДК, — рассказал член инициативной группы Иван Коробейников.

По его словам, в плане межевания участка было указано, что под вырубку пойдет половина местного леса, который ведет свою историю с 1918 года и является любимым местом отдыха у граждан. Активист добавил, что представители власти соглашаются с жителями, но говорят, что проект был утвержден Минстроем еще в 2018 году.

Вы разрабатываете проект для здания, где будут проводиться массовые мероприятия — зачем вы его в лес воткнули? Это место не предназначено для массового скопления людей, — подчеркнул Коробейников.

Как рассказали местные жители, представители властей ранее неоднократно обещали им, что зеленая зона никогда не будет тронута рукой человека, кроме вопроса вырубки аварийных деревьев. Активисты написали письма в прокуратуру, администрацию Новосибирского района и губернатору области. Инициативная группа предлагает разместить дом культуры на участке, свободном от зеленых насаждений. Пока ответа от местных властей нет.

Мы не видим на местном уровне помощи пока: все видят, что этот проект нелогичен и нецелесообразен. Сейчас администрация вроде говорит, что готова перенести проект, но свободных участков в Толмачево нет, — отметил Иван Коробейников.

В связи с этим люди намерены идти дальше и написать президенту России, сообщает издание.

Полгода назад жители поселка Вершино-Дарасунский Забайкальского края направили письмо Владимиру Путину с жалобой на консервацию шахт, из-за которой их дома могут уйти под воду. Работники образования, здравоохранения и культуры попросили главу государства разобраться с ситуацией.