Жители шести населенных пунктов остались без света после атаки ВСУ Гладков: шесть населенных пунктов под Белгородом остались без света после атаки

Фото: МО Украины

В результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Глава региона уточнил, что шесть населенных пунктов остались без света. Аварийные бригады начнут работы после разрешения Минобороны РФ.

В результате артиллерийского обстрела повреждена линия электропередачи, без света временно остаются жители шести населенных пунктов: п. Прилесье, с. Графовка, с. Романовка, с. Демидовка, с. Поповка и с. Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ, — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что Графовку также атаковали с применением беспилотников. Два FPV-дрона сдетонировали около местной школы. В результате происшествия повреждены два легковых автомобиля, информация о пострадавших не поступала.

Ранее Гладков сообщил о гибели замглавы Корочанского района — секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко в результате детонации боеприпаса. По его данным, незначительные ранения также получили главы двух сельских поселений.