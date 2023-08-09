Жители Сергиева Посада остались без горячей воды из-за взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за взрыва на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прекращена подача горячей воды потребителям, сообщает городская администрация в Telegram-канале. Это произошло из-за повреждения котельной.

Газпром Теплоэнерго сообщает, что в связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ с 10:45 (09 августа) прекращена подача ГВС потребителям, — говорится в сообщении.

Взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде около 10:40. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Точная причина взрыва неизвестна, однако представители МЧС России заявили, что, по предварительным данным, беспилотник не является причиной взрыва на предприятии. По словам представителей ведомства, происшествие произошло на складе с пиротехникой. При этом жители Сергиева Посада нашли элемент, похожий на часть снаряда.

После взрыва также пострадал спорткомплекс «Луч». В здании выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла. Также пострадали школьные кабинеты, где выбило панорамные окна вместе с рамами, а также частично отвалились потолочные плиты.