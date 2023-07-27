Жители села в Приморье рассказали об обстановке после нападения тигра В селе Раздольное в Приморье выразили надежду, что нападение тигра не получит продолжения

Фото: Frank Sommariva/imageBROKER.com/Global Look Press

После нападения тигра на собаку в поселке Раздольное в Приморском крае обстановка в населенном пункте спокойная, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» местный житель. При этом он выразил надежду, что «просто так» этот инцидент не оставят, так как в следующий раз объектом нападения хищника может стать уже человек.

Обстановка спокойная, тигра более не замечали. Но слухи о происшествии ходят. <...> Просто так это оставлять нельзя. Вчера собака, а кто завтра — сами понимаете, — рассказал местный житель.

Он высказал мнение, что если тигра поймают, то не убьют, а усыпят и вывезут в безлюдное место, где животное не сможет причинить беспокойство. Мужчина рассказал, что в соседних районах уже появлялись фото- и видеосвидетельства появления тигров. Он также признался, что боится тигра, поскольку для нападения на человека животному достаточно одного прыжка.

Разумеется, боюсь. Это дикое животное. Кто бы что ни говорил, никогда нельзя к диким животным относиться на авось. Достаточно одного его прыжка — и не факт, что можно будет спастись, — подчеркнул местный житель.

Ранее жители поселка Раздольное рассказали в соцсетях о нападении тигра на домашнюю собаку, было опубликовано видео, на котором хищник уносит свою жертву в зубах. На место выехали сотрудники охотнадзора, жителей Раздольного и соседних поселков призвали держать домашних животных в помещениях и сохранять бдительность, а при обнаружении тигриных следов ни в коем случае не пытаться по ним пройти.