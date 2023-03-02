Жителям атакованного брянского села не запрещали покидать его пределы Жителям атакованного села Сушаны не запрещали покидать его пределы

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Жители села Сушаны Брянской области, куда ранее проникла группа украинских диверсантов, могут свободно выехать за его пределы, сообщил ТАСС глава Новоропского сельского поселения Николай Самусев. Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что жителям села запретили покидать населенный пункт.

Не знаю, кто такое говорит. Мы такой информацией не владеем, мы не запрещаем никому [покидать село], — сказал Самусев.

2 марта украинские диверсионно-разведывательные группы проникли на территорию Брянской области и обстреляли автомобиль с детьми, в результате чего был смертельно ранен водитель, несовершеннолетний мальчик получил ранение ребра.

Readovka также сообщала, что украинская ДРГ примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сушаны Брянской области: среди них, предположительно, есть дети и местный фельдшер. Власти Брянской области не подтвердили эту информацию.

Ответственность за нападение впоследствии взял на себя «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным СМИ, это формирование из российских добровольцев, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ и находятся в составе Интернационального легиона сил территориальной обороны Украины.