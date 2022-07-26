Жители Санкт-Петербурга стали активнее искать работу летом

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жители Санкт-Петербурга в июле 2022 года подали на 16,7% больше активных резюме по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы HeadHunter. При этом традиционно летом соискатели обычно менее активно ищут работу. Главный редактор Neva.today Сергей Корунный в разговоре с «МК в Питере» связал такую тенденцию с ростом безработицы в городе на Неве.

Активность на частных площадках по поиску работы показывает, что многие петербуржцы не трудоустроены, но пока за пособием не идут. Как мне кажется, профильным чиновникам стоит изменить подход в оценке безработицы — использовать не только данные о числе получающих пособие, но и вообще все сведения о тех, кто ищет работодателя, — уточнил Корунный.

При этом вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников отметил, что число безработных снизилось на 1,5 %, до 17 тысяч человек. Однако, заметил Корунный, такая статистика учитывает только тех, кто уже обратился в ведомства за пособием по безработице. Эксперт считает, что властям следует учитывать и тех граждан, кто размещает свои резюме на онлайн-площадках. Корунный также предположил, что рост активности в сфере поиска работы может быть связан с тем, что студенты без опыта ищут подработку на летний период.

Ранее карьерный консультант Наталья Кретова заявила, что в мае работодатели в России опубликовали на 23% вакансий меньше, чем месяц назад, и в июне тенденция продолжилась. По мнению специалиста, рост безработицы только начинается. Она отметила, что у сотрудников покинувших страну компаний 31 июля будет последний рабочий день.