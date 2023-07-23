Жители Сахалина устроили массовую драку со стрельбой и автотараном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая драка со стрельбой произошла в городе Долинске на юго-востоке Сахалина 22 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. По данным ведомства, инцидент случился на проспекте Победы под окнами одного из многоэтажных домов.

На опубликованных кадрах видно, что один из участников драки попытался задавить оппонента после того, как тот протаранил его автомобиль своим. В ход пошли палки и огнестрельное оружие. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по двум статьям.

Участников драки обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, и в хулиганстве.

Полиции удалось установить личности шести подозреваемых. Трое из них уже доставлены в отдел.

Ранее в Екатеринбурге произошла полицейская погоня за автомобилем Porsche Cayenne. На опубликованных кадрах сотрудники ГИБДД стреляют по колесам транспортного средства. Сперва водитель иномарки попытался скрыться, однако мужчину все-таки удалось задержать.

Кроме того, дорожный конфликт со стрельбой произошел в Санкт-Петербурге. 57-летний водитель «Газели» обратился в полицию с пулевым ранением в ногу. Как заявил правоохранителям сам стрелявший, он открыл огонь, поскольку оппонент хотел ударить его доской.