Жители Рыбинска устроили давку во время акции в магазине Жители Рыбинска устроили давку в магазине во время акции на сахар

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Рыбинска в Ярославской области устроили давку в магазине, где проходила акция на сахар, сообщает издание «Подъем». По словам очевидцев, покупатели приходили по несколько раз и уносили с собой максимально разрешенные 10 килограммов. При этом в городской мэрии заверили, что дефицита товара в магазинах нет.

Дефицита сахара нет. В «Пятёрочке» стоимость 57 рублей. В «Смарте» на Скомороховой горе была акция по цене 36 или 38 рублей. Всё раскупили. Частный случай, в целом с сахаром в городе проблем нет, — приводит издание комментарии властей.

В ноябре прошлого года два человека пострадали в давке в очереди за билетами на балет «Щелкунчик» в Большой театр. Им пришлось вызвать скорую. Очередь из сотен желающих купить билеты на балет выстроилась возле Большого театра 3 ноября, несмотря на то что продажи стартовали только на следующий день.

Отмечалось, что в Москве места в очереди в кассу стали продавать за 100 тысяч рублей. Стоимость мест в середине очереди была ниже, и перекупщики просили за них 40 тысяч рублей.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев назвал главные правила выживания в час пик в метро. По его словам, желательно в это время не отвлекаться на смартфон, а следить за обстановкой вокруг и избегать давки. Он также подчеркнул, что пассажирам ни в коем случае нельзя заходить за ограничительные линии, поскольку это опасно для жизни.