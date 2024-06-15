Жителям рухнувшего после обстрела дома в Шебекино пообещали выплаты Гладков: в Шебекино составят список для выплат жителям после атаки ВСУ

Фото: МЧС РФ

Сотрудники МЧС РФ разбирают обломки подъезда многоквартирного дома, обрушившегося после обстрела ВСУ города Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о формировании списков для единовременных выплат после обрушения подъезда жилого дома в Шебекино. По его словам, количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек, погибли семь.

Мы формируем списки для единовременных выплат и продуктовые наборы для тех, кто нуждается. Кроме того, жителям гражданского округа уже выплачено по 10 тысяч рублей, — отметил Гладков.

Ранее сообщалось, что экспертиза дома в городе Шебекино Белгородской области будет проведена 15 июня. Поисково-спасательные работы на месте обрушения завершены. Глава региона поблагодарил спасателей, членов самообороны и волонтеров, которые разбирали завалы и до последнего искали выживших.

С верхних этажей обрушившегося здания были спасены шестеро. МЧС России до этого сообщило о завершении поисково-спасательных работ в Шебекино. Было вывезено порядка 300 кубометров строительного мусора.

Утром 14 июня в Белгородской области звучала сирена ракетной опасности. Ее слышали жители Белгорода и Белгородского района, а также Шебекинского городского округа и города Шебекино. Людей призвали спуститься в укрытия.