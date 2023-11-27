Жители Ростовской области обратились к спасателям из-за бушующего шторма Жителей прибрежных районов в Ростовской области эвакуируют из-за шторма

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Жители поселений, расположенных вблизи Азовского моря в Ростовской области, обратились к спасателям за помощью из-за сложившихся погодных условий, эвакуировано порядка 20 человек, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, уже приготовлено 116 пунктов временного размещения.

Вода в Азовском море выходит из берегов, а сильный ветер сносит кровли домов и вырывает деревья. Также сообщается, что водой смыло одну из набережных. Губернатор Ростовской области сообщил, что из-за повреждения сетей без электроэнергии в регионе остались около 100 тысяч жителей.

В крымской Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек, двое из них получили травмы средней степени тяжести и отправлены в больницу для госпитализации. В Сочи же из-за шторма рухнул трехэтажный дом. Обрушение произошло в микрорайоне Лоо после того, как землю под зданием подмыло водой. Всех жителей эвакуировали заранее, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее заявил NEWS.ru, что вечером 28 ноября на юг России может обрушиться жесткий шторм. По его словам, порывы ветра будут достигать 20–25 м/с, непогода будет длиться до 29 ноября. Вместе с тем в Краснодарском крае ветер стихнет к концу дня 27 ноября.