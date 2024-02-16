Похожие на взрывы громкие звуки взволновали жителей Ростова-на-Дону Жители Ростова-на-Дону сообщили о похожих на взрывы громких звуках

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Улицы Ростова-не-Дону

Жители Ростова-на-Дону сообщили о громких звуках в городе, похожих на взрывы, сообщает Telegram-канал «Новости Ростова — Rostovnews61». По его данным, из-за мощного грохота сработали сигнализации автомобилей горожан. Громкий звук также было слышно в соседних Шахтах, Батайске и Аксае. Власти города пока никак не прокомментировали данную информацию, источник звука остается неизвестным.

На кадрах, опубликованных ростовчанами, можно услышать громкий гул, а также лай взволнованных собак и звуки автомобильной сигнализации. Некоторые горожане предположили, что в Ростове-на-Дону сработала система противовоздушной обороны, сбившая ракету. Однако, как сообщает издание RostovGazeta, власти города опровергли данную информацию. Минобороны России же пока никак не прокомментировало эти слухи.

В минувший четверг, 15 февраля, жители Севастополя также пожаловались на громкие звуки неизвестного происхождения. Позднее губернатор города Михаил Развожаев объяснил, что их причиной стали военные учения на местном полигоне. По его словам, военнослужащие российской армии проводили тренировочные стрельбы в Казачьей бухте.