Жители Ростова-на-Дону сообщили о пожаре и мощных взрывах

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Сильный пожар произошел на левом берегу в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Жители города заявили, что слышали несколько мощных взрывов. Согласно предварительным данным, возгорание началось в промзоне в районе 1-й Луговой улицы. Причины пожара неизвестны.

По данным Telegram-канала Baza, пожар случился на территории зернового хранилища. Предварительно, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. На складе может находиться топливо и зерноуборочная техника.

Ранее в городе Азове Ростовской области произошел пожар в здании полимерного завода. По информации МЧС РФ, в производственном помещении загорелись деревянные поддоны. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Очевидцы рассказали, что перед тем как появился густой черный дым, раздался звук, похожий на гром. Пожар полностью ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

В Екатеринбурге ранее загорелся Уралмашзавод. Огонь охватил более четырех тысяч квадратных метров территории, из них кровля обрушилась на площади 300 кв. м. В тушении пожара были задействованы свыше 60 огнеборцев и 22 единицы техники. По предварительным данным, никто не пострадал.