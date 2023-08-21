Жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах

Фото: НАК

Громкий звук, похожий на взрыв, услышали жители всех районов Ростова-на-Дону, сообщил Telegram-канал «161.RU». Власти города не комментировали информацию.

По данным канала, люди сообщают, что из-за взрыва на окнах задрожали стекла, некоторые из которых треснули.

Ряд Telegram-каналов при этом утверждают, что взрывов было несколько, сработала система противовоздушной обороны, по предварительной информации, ракеты были сбиты на подлете к городу. Министерство обороны РФ не комментировало информацию.

Ранее сообщалось о сильном взрыве в Курске. Позднее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский дрон ударил по железнодорожному вокзалу. По его словам, в результате атаки были частично разрушены первая платформа, крыша здания и фасад.

Основные последствия обстрела были устранены, пожар ликвидирован, добавил Старовойт. Основательный ремонт будет проведен в ближайшее время.

По словам губернатора, в момент удара беспилотника на вокзале находилось около 50 человек. Все они были эвакуированы. В результате атаки пострадали пять человек, двое отказались от медицинской помощи, остальных отпустили домой после осмотра.