Жители российского села остались без воды после взрыва газопровода Пожар на газопроводе в Пермском крае оставил без воды жителей села Куеда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители села Куеда остались без воды после взрыва внутрипромыслового газопровода. Возгорание повредило линии электропередачи, которые питают водозаборные скважины, сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте» глава Куединского округа Флорид Бадтрдинов. По его словам, на месте происшествия проводятся следственные мероприятия.

Вследствие происшествия в районе д. Солодовка были повреждены линии электропередачи, питающие водозаборные скважины. В настоящее время допуск к поврежденным линиям электропередач запрещен, Следственным комитетом проводятся следственные мероприятия, — написал Бадртдинов.

Глава района подчеркнул, что после окончания оперативно розыскных мероприятий будет восстановлено электроснабжение на скважинах и начнется подача воды жителям поселка. Бадртдинов добавил, что сейчас граждане могут набрать питьевую воду в местной котельной.

Ранее СКР возбудил уголовное дело после пожара на газопроводе в деревне Солодовка. По данным регионального управления МЧС, произошел прорыв газопровода, после чего возникло факельное горение. Огонь перекинулся на три частных жилых дома и хозяйственные постройки. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в результате ЧП пострадали шесть человек.