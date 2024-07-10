Жители российского региона пожаловались на могилу бойца СВО прямо на дороге На Камчатке прямо посреди дороги появилась могила участника СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Мильково на Камчатке прямо посреди кладбищенской дороги вырыли могилу для местного жителя, который погиб на поле боя в зоне проведения СВО, пишет издание «Кам.24». По его данным, об инциденте стало известно благодаря видео с места событий, которое сейчас распространяется в социальных сетях.

Мы все в шоке! Ведь места для захоронения на кладбище достаточно, и можно было расположить могилу на другом участке земли, а не посреди дороги, — говорит автор ролика.

По информации издания, видео было снято 8 июля: на кадрах оператор показывает свежую могилу, которая, по его словам, была вырыта на участке дороги, ведущей к кладбищу. В администрации муниципалитета отметили, что автор ролика ошибочно обозначил данный участок как проезжую часть. Там подчеркнули, что эта территория изначально была определена под воинское захоронение — для погребения бойцов на кладбище выделен отдельный участок. Кроме того, в муниципалитете анонсировали благоустройство на данном участке за счет бюджета.

Ранее в Луганской Народной Республике прошли похороны 20 неопознанных российских военных, их предали земле в братской могиле. Как уточнила омбудсмен ЛНР Анна Сорока, личности бойцов пока не установлены, проводятся ДНК-экспертизы.