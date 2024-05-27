Жители российского региона лижут куриные яйца ради 1 млн рублей Жители Урала стали облизывать яйца из местной продуктовой сети ради компенсации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель сети продуктовых супермаркетов в Екатеринбурге Иван Зайченко попросил местных жителей не облизывать купленные в его магазинах яйца в надежде на компенсацию в 1 млн рублей за предполагаемое отравление. В своем Telegram-канале предприниматель написал, что идея с выплатой была глупой.

Насколько я понимаю, по последней информации, Роспотребнадзор и больницы просто завалены обращениями об отравлении. Люди жалуются на все: и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле. Неофициально это связывают с обещанной компенсацией в миллион рублей, — указал Зайченко.

Региональный Роспотребнадзор получил по меньшей мере 18 жалоб от покупателей, утверждающих, что они заболели острой кишечной инфекцией после употребления продукции из магазинов сети. В ответ на это представители сети заявили, что выплатят по 1 млн рублей каждому пострадавшему, при условии доказательства связи заболевания с продукцией, купленной в их магазине.

Зайченко написал, что ему поступают сообщения о том, что покупатели начали облизывать яйца, чтобы заразиться сальмонеллой и получить обещанную компенсацию в 1 млн рублей. Он пояснил, что компания намерена выплатить компенсации только тем, на кого ссылался Роспотребнадзор изначально.

Любые другие обращения под эту выплату не попадут. Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно, — отметил Зайченко.

Как сообщалось ранее, в Воронежском институте МВД десятки курсантов слегли с отравлением. С жалобами на самочувствие обратились 40 человек, семерых из них госпитализировали. У них обнаружили признаки острой кишечной инфекции.