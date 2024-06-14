Жители российского города услышали взрывы и обратились в МЧС Жители Челябинска обратились в МЧС с сообщением о взрывах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жители Челябинска сообщили о взрывах в городе, пишет URA.RU со ссылкой на МЧС по региону. Подразделения челябинского гарнизона спасателей выехали на место происшествия.

В настоящий момент проводится проверка и оценка ситуации. О звуках взрывов сообщили жители Тракторозаводского района, но ведомство их не фиксировало. По прибытии на место происшествия оперативные службы обнаружили возгорание.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров, причиной возгорания, по предварительным данным, стало распространение огня в лакокрасочном цехе. Пострадавших нет.

Сегодня ночью на окраине города Шебекино в Белгородской области также произошел взрыв. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что никто не пострадал, в результате обстрела были повреждены 10 частных домовладений и автомобиль.

До этого на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар после прилета украинского беспилотника. На место быстро прибыли службы экстренного реагирования, огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 87 украинских дронов над Россией.