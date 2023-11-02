Жители российского города погрузились в туман «Ural Mash»: в Челябинске ввели режим «черного неба» на 2 и 3 ноября

Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

Смог над Челябинском

Из-за смога в Челябинске на два дня ввели режим «черного неба», сообщает Telegram-канал «Ural Mash». Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) будет действовать 2 и 3 ноября.

Теперь производства обязаны сократить выбросы в атмосферу на 20%, во многом из-за слабого ветра — он провоцирует застой вредных веществ в воздухе. Кроме того, в режиме НМУ специалисты советуют гражданам не открывать окна для проветривания помещений, пить больше воды, чаще проводить влажную уборку помещений и не выходить на улицу без необходимости.

Как сообщалось ранее, в Омске были выявлены выбросы ядовитого вещества. По данным специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ходе анализа в атмосфере обнаружили хлорид водорода. Это вещество способно вызывать кашель, удушье и воспаление верхних дыхательных путей.

В начале августа в Красноярске также был введен режим «черного неба». Такое решение принимается лишь при безветренной погоде, когда в атмосфере накапливаются токсичные вещества.