Российские многодетные семьи грозятся начать голодовку Ural Mash: власти Тюмени выдали многодетным участки без дорог и коммуникаций

Фото: Paul Daly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Ural Mash сообщил, что в Тюменской области многодетные семьи пригрозили начать голодовку в палатках. По его информации, власти региона выдали гражданам земельные участки без дорог, света и воды, что и вызвало недовольство местных жителей.

В материале канала говорится, что жители деревни Падерина не могут доехать до населенного пункта без проблем. По данным Ural Mash, местные власти отреагировали на жалобы людей, засыпав главную дорогу щебнем, однако в итоге ее размыло.

Канал добавил, что в деревне невозможно строить дома, а колонка качает грязную воду песчаного цвета. Согласно публикации, жители не смогли получить даже остановку общественного транспорта — вместо нее установили табличку.

Как сообщил Ural Mash, люди призывают администрацию решить проблемы, в противном случае они объявят голодовку. По данным канала, глава региона Александр Моор пообещал к 2025 году проложить в деревне дорогу, на эти цели было выделено 350 млн рублей.

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