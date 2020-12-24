Жители района в Карелии пожаловались на «кровавую реку» с рыбными потрохами

https://static.news.ru/photo/cc9e28f0-45da-11eb-82b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Рогалевич/vk.com

Река в Сегежском районе Карелии окрасилась в красный цвет из-за сбросов рыбных отходов с местного форелевого хозяйства. По словам местных жителей, пожаловавшихся в очередной раз на проблему, это происходит уже не первый год.

Это проблема стоков, грязной воды, загрязнённой кровью, внутренностями, жиром. Стоки с территории форелевого хозяйства. Отвратительный запах разложившихся внутренностей, разложившейся рыбы, жира, — цитирует Life местную жительницу Марию Жерновскую.

Граждане также рассказали, что на запах рыбы к посёлку, расположенному неподалёку, начали выходить медведи, и люди опасаются находиться в лесу. Кроме того, по словам местных, деревья в этой местности стоят «мёртвые».

Мы собираем здесь грибы, ягоды. Население посёлка кормится в этом лесу, это всё загрязняется этими стоками, — рассказали жители.

В хозяйстве, с территории которого, предположительно, происходят сбросы, заявили, что все очистные сооружения на предприятии функционируют в штатном режиме.

Побывавшие на месте представители Минприроды Карелии зафиксировали сброс неочищенных вод с территории форелевого хозяйства «Сегозерское». Сотрудники министерства выявили нарушения в сроках подачи заявки на постановку на учёт объектов, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду. Информацию направили в межрегиональное управление Росприроднадзора для дальнейшего принятия мер.

Как сообщал NEWS.ru, на лесоперерабатывающем предприятии в иркутском Усть-Илимске произошёл выброс сероводорода. Шесть человек пострадали, двое оказались в реанимации.