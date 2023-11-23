Жители пяти российских сел остались без света после обстрела ВСУ Mash: пять сел в Курской области остались без света из-за повреждения ЛЭП ВСУ

Фото: МО Украины

Жители пяти сел в Курской области остались без света в результате повреждения линии электропередачи во время обстрела ВСУ, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, в общей сложности в этих населенных пунктах проживают более тысячи человек.

По информации канала, в частности, электроснабжение нарушено в селах Дроновка, Неониловка и Ходейково. Жители также остались без тепла, поскольку в домах большинства из них установлены газовые котлы, которые не работают без электроэнергии. По сведениям канала, аварийные службы планируют восстановить электроснабжение населенных пунктов к утру 24 ноября.

Ранее глава региона Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ деревни Городище Рыльского района. По словам губернатора, было зафиксировано восемь прилетов, местные жители не пострадали. Городище и соседнее село Козино были обесточены.

Накануне стало известно об обстрелах украинскими войсками Донецка и Горловки. По информации мэров городов Алексея Кулемзина и Ивана Приходько, ранения получили двое мужчин и 13-летний подросток.

До этого в ДНР погибла российская актриса и хореограф Полина Меньших. Она приехала в республику с концертом для военнослужащих на День ракетных войск и артиллерии. Во время выступления в здание театра попал снаряд, выпущенный ВСУ из РСЗО HIMARS.