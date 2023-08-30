Жители Пскова сообщили о не менее чем 13 взрывах в районе аэропорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в районе аэропорта в Пскове произошло не менее 13 взрывов. Местные власти и Минобороны России информацию не комментировали.

Как написал канал, взрывы могли произойти после возможной атаки беспилотного летательного аппарата. Однако, что на самом деле произошло около аэропорта, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта в Пскове произошел взрыв. Об их звуках, в частности, рассказали жители города. На опубликованных кадрах около аэропорта виднеется зарево пожара. Что именно произошло пока неизвестно. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами пожара с места возможного взрыва в Пскове. Официальных комментариев Министерства обороны России и местных властей пока не было.

Вечером во вторник беспилотник Вооруженных сил Украины ударил в жилой дом, в котором находится офис штаба «Единой России» в Новой Каховке. В результате произошедшего в здании начался пожар. Была уничтожена оргтехника и документация. Обошлось без пострадавших. Днем в этом помещении глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев вел прием граждан.