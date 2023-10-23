Жители пожаловались на «свиной террор» под Серпуховом В подмосковной деревне Шатово жители пожаловалась на набеги безнадзорных свиней

Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Жители деревни Шатово в подмосковной городском округе Серпухов жалуются на безнадзорных свиней, которые заходят на участки и все там перерывают, сообщает «360». Как предположила в беседе с изданием местная жительница, владельцы животных не справляются с уходом за ними.

Женщина рассказала, что свиньи, предположительно, сбегают с фермы, расположенной неподалеку. На предприятии и в его окрестностях, по словам жительницы деревни, царят грязь и неприятный запах, за животными явно отсутствует уход, вследствие чего они предоставлены сами себе и заходят к людям в огороды, где перерывают землю.

Я вчера в деревенском чате предложила, что надо выяснить, что с хозяевами. Ну, если умер хозяин, там же еще кто-то есть, может быть, с их согласия этих хрюшек пустить на тушенку, — отметила жительница деревни.

При этом, как сообщает издание, женщина подчеркнула, что любые самостоятельные действия в этом вопросе будут незаконными, поэтому для решения проблемы важно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в соцсетях появились фото двух свиней, гуляющих возле МФЦ в Новой Москве. На снимке запечатлены две крупные особи, которые передвигаются по тротуару вдоль проезжей части.