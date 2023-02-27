Жители поселка в Чите обратились к Путину из-за консервации шахт

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Жители поселка Вершино-Дарасунского Тунгокоченского района направили письмо президенту России Владимиру Путину в связи с консервацией шахт. Работники образования, здравоохранения и культуры попросили разобраться с ситуацией в связи с закрытием двух месторождений, сообщает «МК в Чите».

Мы, простые жители, <...> обеспокоены тем, что поселок может уйти под воду, водозаборы будут заражены шахтовыми водами. <...> План консервации Дарасунского месторождения согласован «Роснедрами» в нарушении требований закона. Поэтому мы просим Вас обратить внимание на жителей поселка и помочь нам восстановить справедливость, — говорится в тексте письма.

Авторы письма уточнили, что жители поселка готовы начать голодовку. На них оказывают давление сотрудники правоохранительных органов, которые квалифицируют их действия как противоправные. В обращении к Путину также сообщается, что депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев назвал происходящее «бунтом незаконных копателей». Обращение к президенту подписали более 200 человек.

В Дагестане ранее около 90 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра. Отключение электроснабжения затронуло Махачкалу и ее пригороды, Ахтынский, Бабаюртовский, Дербентский, Касумкентский, Каякентский, Кизлярский и Сергокалинский районы.