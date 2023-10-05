Жители поселка в Брянской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поселок Суземка, расположенный в Брянской области, остался без электричества из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. В настоящее время сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте происшествия.

В результате обстрела [в поселке Суземка] нарушено энергоснабжение, — заявил губернатор.

Как сообщалось ранее, украинская армия также обстреляла приграничный населенный пункт Рыльск, расположенный в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, местная жительница получила осколочные ранения средней степени тяжести, ее доставили в Рыльскую ЦРБ. Сейчас врачи оказывают пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в разных частях города были повреждены дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.

В ночь на четверг, 5 октября, Вооруженные силы Украины также атаковали объекты инфраструктуры Курской области с помощью беспилотников. Старовойт утверждает, что в результате атаки дронов в некоторых районах региона отключилось электричество.