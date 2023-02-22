В поселке под Волгоградом ввели режим повышенной готовности В поселке Светлый Яр ввели режим повышенной готовности из-за аварии на коллекторе

Фото: .Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Волгоградской области в поселке Светлый Яр из-за аварии на канализационном коллекторе ввели режим повышенной готовности, сообщили в Telegram-канале администрации Светлоярского района. Для проведения ремонтных работ в населенном пункте отключили водоснабжение. Самотечный коллектор между колодцами, по которому сбрасывают стоки, вышел из строя еще 20 февраля. Уже двое суток проводятся работы по откачиванию накопившихся стоков, что необходимо для ремонта.

В целях организации работы по ликвидации аварии 22 февраля 2023 года комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Светлоярского муниципального района принято решение об установлении на территории рабочего поселка Светлый Яр Светлоярского городского поселения режима повышенной готовности и создан оперативный штаб, — говорится в сообщении администрации.

Работы по ликвидации аварии продолжаются и в ночные часы. Для установки заглушки в трубе привлекут водолазов, после чего на проблемном участке проведут земляные работы с заменой трубы водоотведения. В поселок организован подвоз воды по графику, согласованному с ЕДДС. Водой также обеспечат больницу. Районная администрация решает с владельцами торговых точек вопрос обеспечения необходимым количеством бутилированной воды.

В октябре 2022 года в Волгограде произошла крупнейшая в истории города коммунальная авария, когда в результате прорыва труб канализации улицы затопило нечистотами, стекшими и в Волгу. Жители нескольких районов города на протяжении пяти суток оставались без воды и тепла.