Жители поселка под Кемерово потребовали объяснить, почему воды нет 30 лет

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Жители поселка Улус, около 30 лет живущие без водопровода, встретились с представителем администрации Кемерово и потребовали объяснить проблемы с водоснабжением, передает NGS42.RU. Заместитель главы города Сергей Лысенко ответил, что проектирование водопровода закончат до конца зимы следующего года, как и планировали.

Он также успокоил собравшихся и заверил, что экстренные работы по строительству водопровода в поселке Пионер не повлияли на финансирование работ в Улусе. Местные жители потребовали встречи с экс-главой Кемерово Ильей Середюком, который обещал воду, или же с действующим — Дмитрием Анисимовым. Лысенко пообещал передать просьбы начальству.

Как он сообщил журналисту, на скважинах, из которых планируют поднимать воду, пока берут пробы на предмет вредных примесей. От этого будет зависеть система фильтрации.

В феврале в левобережной части Астрахани, где проживает большая часть городского населения, произошло массовое отключение электричества. Из-за этого была приостановлена подача холодного водоснабжения. Отключение произошло в связи с аварией.