Жители Подмосковья смогут оставить заявку на бесплатные протезы онлайн

Слуховые аппараты, протезы и другие специальные приспособления жители Подмосковья теперь смогут получить, отправив онлайн-заявление и соответствующие документы после регистрации через ЕСИА, рассказали в пресс-службе регионального Мингосуправления. В ведомстве уточнили, что услуга предназначена для пациентов, которым протезы необходимы по рекомендации врача, сообщают «Вести Подмосковья».

Услугу «Предоставление мер социальной поддержки по оказанию бесплатной протезно-ортопедической помощи и бесплатному слухопротезированию лицам, имеющим место жительства в Московской области» оказывают заявителю в течение 10 рабочих дней. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и отправить онлайн-заявление вместе с документами. Услуга предназначена для тех, у кого нет инвалидности, но есть необходимость получить протезы по рекомендации врача, — пишет издание.

По имеющимся данным, для получения услуги потребуется подтверждающая справка из медучреждения Подмосковья. Помимо этого, доход на каждого члена семьи не должен превышать трёхкратный размер МРОТ — 42 369 рублей. Уточняется, что эти правила не распространяются на пациентов, имеющих право на подобную помощь согласно федеральному закону «О ветеранах», а также на тех, кому слуховые протезы необходимы по медицинским показаниям.

Ранее Минтруд подготовил законопроект, который направлен на расширение спектра возможностей трудоустройства инвалидов. Согласно законопроекту, если работодатель не сможет устроить у себя за счёт квоты инвалидов, то он может исполнить данную квоту при их занятости в любой другой организации в рамках соглашения с компанией.