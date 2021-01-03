Жители Подмосковья поставили рекорд по звонкам в полицию и скорую

https://static.news.ru/photo/795fe282-4e5e-11eb-a02a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

На единый номер экстренных служб в Подмосковье в первый день нового года поступило более 46 тысяч вызовов. Это рекордное количество обращений за всю историю работы номера 112 на территории Московской области.

В первые дни новогодних праздников на единый номер службы спасения Московской области 112 поступило рекордное количество вызовов от жителей и гостей региона. Максимальное количество обращений зафиксировано 1 января — более 46 тысяч, — сообщили ТАСС в подмосковной Системе-112.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 5 мая 2020 года — тогда за сутки поступило более 43 тысяч вызовов.

Всего с 1 по 4 января на номер 112 в Московской области звонили около 150 тысяч раз, чаще всего вызывали скорую помощь и полицию. При этом количество справочных вызовов в этот период увеличилось вдвое.

За всё время работы единого номера экстренных служб в Подмосковье операторы приняли и обработали более 46,5 млн вызовов.

Как писал NEWS.ru, глава РФ Владимир Путин подписал закон о вызове любых экстренных служб по телефону 112. Сейчас данная система действует в 56 субъектах страны. Теперь её распространят на всю РФ. Документ вступит в силу 1 января 2022 года. Распоряжение предполагает создание в регионах операторов Системы-112 и диспетчерских служб. Они должны обеспечить приём звонков на номер 112. Вызовы для граждан будут бесплатными. С оператором соединят даже при отсутствии средств на счёте абонента или симки, говорится в законе. Благодаря инициативе в России установят общие правила и регламент создания, работы и развития системы.