Жители Подмосковья перепугались из-за звука «воздушной тревоги» Mash: жители Подмосковья перепутали звук пожарной системы с воздушной тревогой

Жители Ленинского района Московской области перепугалась из-за звука, похожего на воздушную тревогу, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, на самом деле в районе проверяли сигнал противопожарной системы. В Сети появились видео с моментом произошедшего.

По данным Mash, сигнал, похожий на воздушную тревогу, прозвучал 1 сентября около 13:00 в жилом комплексе «Южная Битца».

22 февраля по радио в Казани, Воронеже, Белгороде, Уфе, Новоуральске, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Саратове, Старом Осколе, а также в Подмосковье объявили воздушную тревогу. По информации СМИ, сообщение прозвучало из-за того, что хакеры взломали спутник Eutelsat W4, с которого идет радиосигнал в регионы.

До этого в Санкт-Петербурге прозвучала воздушная тревога. Власти сообщали, что это штатная проверка систем оповещения, а именно их технического состояния. В рамках инспектирования задействовали телевидение и радиовещание. В декабре жители Воронежа поделились видео работы сирен в городе, они звучали на протяжении трех минут. В пресс-службе правительства региона сообщили, что сирены гражданской обороны были включены в Воронежской области в связи с тренировкой сил защиты населения, угрозы жителям нет.