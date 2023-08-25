Жители Подмосковья ищут мужчину, изрезавшего двух бездомных собак Жители Щелково ищут мужчину, который зарезал одну собаку и травмировал другую

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители подмосковного Щелково разыскивают преступника, который изрезал двух бездомных собак на берегу реки Клязьма, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Одна собака в результате нападения скончалась, другую удалось спасти. Злоумышленник попал на камеры городского видеонаблюдения, он был в маске, камуфляжных штанах и кофте с нашивкой, также он имел при себе длинный нож. Щелковчане написали несколько заявлений в полицию, однако преступника пока так и не поймали.

Нам сказали, что его не задержали, потому что мужчины не было дома, вот и все. Я его лично видела — он заходил в подъезд, когда я там убирала кровь. Подумала, что это ветеринар, стала звать его, но тот просто убежал, — рассказала жительница Щелково.

По словам других жителей, животные более 10 лет обитали у дома на Талсинской улице, за это время они ни разу ни на кого не нападали, их постоянно подкармливали.

Ранее сообщалось, что полиция Выборгского района Ленинградской области ищет местного жителя, обвиняемого в убийстве собаки с использованием колючей проволоки. Очевидцы обратились в полицию и заявили, что 19 августа около 22:00 по московскому времени житель деревни Сопки убил собаку на территории дома № 4 по Березовой улице. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 53-летний мужчина задушил животное, обмотав его шею колючей проволокой. Затем он закопал труп собаки и покинул место преступления.