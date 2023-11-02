В Карелии жители испугались «кровавых» сосулек «Daily Карелия»: в Петрозаводске появились сосульки, выкрашенные в красный цвет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Петрозаводска обнаружили на одном из домов города сосульки, окрашенные в красный цвет, пишет издание «Daily Карелия». Кроме того, «кровавый» оттенок приобрели некоторые тропинки вокруг здания. Необычное явление на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена напугало горожан.

Шла вчера там, весь снег вокруг в кровавых подтеках! Первой мыслью было то, что кто-то рано стал отмечать Хеллоуин, второй — что кого-то убили на крыше, третьей — что уже город плачет кровавыми слезами оттого, что летние ремонты не могут закончиться до сих пор, — написала местная жительница в соцсетях.

Горожане предполагают, что это произошло из-за строительных работ на крыше дома. Там некоторое время назад рабочие пропитали балки от влаги и гниения специальным раствором красного цвета. Сильный снегопад и последовавшее за ним таяние спровоцировали появление пугающе красных сосулек. В итоге краска разнеслась по близлежащей территории.

Ранее россиянам объяснили, куда жаловаться на падающие с крыш сосульки и снег. Юрист Хаминский заявил, что о таких инцидентах нужно сообщать в экстренные службы. Также, если падение сосулек или глыб льда с крыши нанесло ущерб здоровью человека или повредило его имущество, следует сфотографировать происходящее, по возможности составить акт в простой письменной форме, получить контакты свидетелей произошедшего