Жители петербургской многоэтажки нашли пропавшего соседа по трупному запаху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители многоэтажки на бульваре Александра Грина в Санкт-Петербурге нашли пропавшего соседа по трупному запаху, пишет «Фонтанка». Отмечается, что 40-летнего мужчину давно никто не видел. Как оказалось, он покончил с собой и долгое время пролежал в своей квартире на 14-м этаже. Вскоре соседи почувствовали неприятный запах.

По данным издания, жители вызвали спасателей и когда те вскрыли дверь, то нашли тело мужчины. В произошедшем теперь разбирается полиция. Соседи рассказывают, что в прошлом имели претензии к погибшему и называли квартиру «нехорошей».

Ранее в одной из квартир на Дубнинской улице в Москве нашли тела трех мужчин. По данным правоохранителей, на трупах нет видимых следов телесных повреждений, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

До этого возле мусорных баков в Воронеже нашли тело 17-летней девушки со следами насильственной смерти. Труп находился в бауле с вещами и был сложен пополам. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Перед этим, на северо-востоке Москвы нашли тело пенсионера, которое почти 10 лет пролежало в квартире. Москвич умер еще в 2014 году, но никто из родственников не вспоминал о нем все это время.