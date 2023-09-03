Жители Петербурга устроили праздник в честь «3 сентября»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Шуфутинский

Жители района Купчино в Санкт-Петербурге организовали тематический праздник в честь композиции музыканта Михаила Шуфутинского «3 сентября», сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Ленинградцы собрались на открытом воздухе рядом с рябинами, куда они принесли плакаты с изображением исполнителя этой песни и другие декорации. Горожане заявили, что пришли на «Шуфутинов день».

Жители района опубликовали видео с места «торжества». На нем видно, что на мероприятии присутствуют как дети, так и взрослые, а в колонках играет песня, приуроченная к третьему осеннему дню этого года. На мероприятии также присутствовали и ведущие. Под песню Шуфутинского, в унисон тексту, они переворачивали календарь с изображением автора композиции.

Согласно видео, в рамках мероприятия также проводился конкурс на лучший портрет автора песни «о расставании». Также на фоне декораций участники мероприятия делали совместные фото.

Ранее заместитель спикера Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к Министру культуры России Ольге Любимовой с предложением присвоить Михаилу Шуфутинскому звание Народного артиста России. Он подчеркнул, что автор песни «3 сентября» является артистом, который заслужил уважение и признание народа и что его текущее звание Заслуженного артиста РФ должно быть соответствующим образом исправлено.