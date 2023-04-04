Жители Петербурга услышали сигналы экстренного оповещения В Петербурге устроили техническую проверку систем оповещения населения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На улицах Санкт-Петербурга из громкоговорителей раздались сигналы оповещения населения, кадрами из города поделилась «Фонтанка». Ранее власти города сообщали, что 4 апреля пройдет техническая проверка систем оповещения.

Комитет по информатизации и связи города подтвердил, что речь идет о прохождении технических испытаний. Жителей Петербурга призвали не поддаваться панике.

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) сообщили, что в России с 1 июня 2023 года вступит в силу новый государственный стандарт (ГОСТ), который впервые позволит обеспечить единый информационный обмен в системах оповещения всех уровней. Новый ГОСТ предназначен для применения в разрабатываемых и модернизируемых техсредствах оповещения, это позволит обеспечить единый информационный обмен в системах оповещения населения всех уровней.

До этого сообщалось, что в МЧС перенесли комплексную проверку готовности систем оповещения. Решение было принято из-за хакерских атак. В администрации Томской области подчеркнули, что комплексные проверки перенесены на неопределенный срок во всех российских регионах.